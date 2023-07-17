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        Kavşakta iki otomobil çarpıştı; 1 ölü, 4 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 17:48
        Kavşakta iki otomobil çarpıştı; 1 ölü, 4 yaralı

        Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesindeki kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Kurşunlu Mahallesi Gemlik-Togg-Kurşunlu-Mudanya yolunda meydana geldi. Kavşaktan ana yola dönüş yapan Kerem Karaman (37) idaresindeki 16 JUR 54 plakalı otomobil ile Adem Aktaş'ın kullandığı 07 VJS 70 plakalı otomobil çarpıştı. Karaman'ın aracı yön tabelasına çarparken, Aktaş'ın otomobili takla atıp, ters döndü. Kazada Derya Karaman (34) hayatını kaybetti, eşi Kerem Karaman, oğlu Abdullah Karaman ile diğer sürücü Adem Aktaş ve yanındaki Şeyma Yıldırım yaralandı. Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

        2023-07-17 17:47:09

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