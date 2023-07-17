Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurup kaçan şüpheli 22 saat sonra yakalandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde tartıştığı arkadaşı İsa Y.´yi (33) tabancayla bacaklarından vurarak kaçan Muharrem Y. (30), olaydan 22 saat sonra yakalandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerindeki ağaçlık alanda meydana geldi. Dolaşmaya çıkan İsa Y. ile arkadaşı Muharrem Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Muharrem Y., yanındaki tabancayla İsa Y.'ye ateş açtı. Mermilerden üçü İsa Y.'nin bacaklarına isabet ederken, Muharrem Y. ise olay yerinden kaçtı. Yaralı halde 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım isteyen İsa Y.´nin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınan İsa Y.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 6 adet boş kovan bulurken, kaçan şüpheli Muharrem Y., 22 saat sonra olay yerine 20 kilometre mesafedeki Hamidiye Mahallesi´nde yolda yürürken yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-07-17 18:21:13