Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurup kaçan şüpheli 22 saat sonra yakalandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 18:22
        Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurup kaçan şüpheli 22 saat sonra yakalandı

        Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde tartıştığı arkadaşı İsa Y.´yi (33) tabancayla bacaklarından vurarak kaçan Muharrem Y. (30), olaydan 22 saat sonra yakalandı.

        Olay, dün saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerindeki ağaçlık alanda meydana geldi. Dolaşmaya çıkan İsa Y. ile arkadaşı Muharrem Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Muharrem Y., yanındaki tabancayla İsa Y.'ye ateş açtı. Mermilerden üçü İsa Y.'nin bacaklarına isabet ederken, Muharrem Y. ise olay yerinden kaçtı. Yaralı halde 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım isteyen İsa Y.´nin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınan İsa Y.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 6 adet boş kovan bulurken, kaçan şüpheli Muharrem Y., 22 saat sonra olay yerine 20 kilometre mesafedeki Hamidiye Mahallesi´nde yolda yürürken yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-07-17 18:21:13

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kavşakta iki otomobil çarpıştı; 1 ölü, 4 yaralı
        Kavşakta iki otomobil çarpıştı; 1 ölü, 4 yaralı
        Savcının 913 yıl hapsini istediği bombalı saldırının faili suçlamaları reddetti
        Savcının 913 yıl hapsini istediği bombalı saldırının faili suçlamaları reddetti
        EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ PLAKASINI KAPATTIĞI MOTOSİKLETLE KAZADA YAPTI: 1 YARALI
        EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ PLAKASINI KAPATTIĞI MOTOSİKLETLE KAZADA YAPTI: 1 YARALI
        Ehliyetsiz sürücü plakasını kapattığı motosikletle kazada yaptı: 1 yaralı
        Ehliyetsiz sürücü plakasını kapattığı motosikletle kazada yaptı: 1 yaralı
        Tartıştığı arkadaşını tabancayla bacaklarından yaralayıp kaçtı
        Tartıştığı arkadaşını tabancayla bacaklarından yaralayıp kaçtı
        Evlerinin yandığını fark etmeyen çift, komşuları sayesinde kurtuldu
        Evlerinin yandığını fark etmeyen çift, komşuları sayesinde kurtuldu