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        Nefes borusuna yemek kaçtı, kaldırıldığı hastanede öldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 02:19
        Nefes borusuna yemek kaçtı, kaldırıldığı hastanede öldü

        Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, nefes borusuna yemek kaçan Enver Musa (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi, Demirtaş Sokak´ta meydana geldi. Evinde ailesi ile birlikte yemek yiyen Enver Musa, fenalaşarak yığıldı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede nefes borusuna yemek kaçtığı için nefes alamadığı belirlenen Musa, İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

        Enver Musa, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Enver Musa´nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-07-18 02:19:02

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