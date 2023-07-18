Bursa'da yabancılara yönelik denetim

Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)BURSA'da yabancı uyruklu kişilerin yoğun yaşadığı mahallelerde kimlik ve iş yeri denetimi yapıldı, bazı işletmelere para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yabancı uyruklu kişilerin yoğunlukta olduğu Yavuzselim, Arabatayağı ve Çınarönü mahallelerinde denetim yapıldı. Kimlik kontrolünün yanı sırada 40 iş yeri de denetlendi. 6 iş yerine 'ruhsat ve vergi levhası bulundurmamak'tan, 2 iş yerine de mali yönden toplam 303 bin lira para cezası uygulandı. 170 kişinin de UYAP sorgusu yapıldı. Öte yandan denetimlerin süreceği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK

2023-07-18 10:45:50