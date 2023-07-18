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        Fabrikadaki yangında 3 işçi dumandan etkilendi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 15:01
        Fabrikadaki yangında 3 işçi dumandan etkilendi

        Mehmet İNANDenizhan KARAHANCI/BURSA, (DHA)BURSA'da bir fabrikada kabloların kısa devre yapması sonucu çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi.

        Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik ve ısı ekipmanları üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangını fark eden işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Yangında 3 işçi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, işçilere ayakta müdahale etti.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa Mehmet İNAN-Denizhan KARAHANCI

        2023-07-18 15:00:57

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