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        Bursa'da, 3 katlı binadan 4 kamyon çöp çıkarıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 16:38
        Bursa'da, 3 katlı binadan 4 kamyon çöp çıkarıldı

        Mehmet İNAN-Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, 3 katlı binadan 6 saatte 4 kamyon dolusu çöp çıkartıldı.

        Hurdacılık yapan İsmet D.'nin (61) yaşadığı 3 katlı binadan kötü kokular gelince mahalleli, şikayetçi oldu. İhbar sonrası belediye ekipleri, Fatih Mahallesi 2'nci Karahan Sokak'taki binaya gitti. Savcılık izni ile binaya giren ekipler, kapıyı açtıklarında çöplerle karşılaştı. Ekipler, 6 saatte 4 kamyon dolusu çöp çıkardı. Binadaki temizlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-Yiğithan HÜYÜK

        2023-07-18 16:37:41

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