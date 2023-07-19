'Karabatak apartmanı'; Bursa'da baraj suları içinde kalan ağaçta kuluçkaya yattılar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı´nı kuluçka dönemi için tercih eden karabataklar, baraj içerisinde kalan bir ağacı mesken tutup, adeta apartmana çevirdi. Yuvalarını ağaca yapan karabataklar, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi. Tüydeş, fotoğrafı sosyal medya hesabından "Karabataklar bu ağacı adeta toplu konuta çevirmiş" ifadeleriyle paylaştı.

İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi´nden geçen Göksu Çayı üzerine 2011 yılında sulama amacıyla yapılan Boğazköy Barajı, pek çok kuş türünü misafir olarak ağırlıyor. Özellikle ilkbahar ve sonbahar döneminde onlarca türden, binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan, daha önce leylek, pelikan, ördek ve martıların görüntülendiği barajın yeni misafirleri karabataklar oldu. Yuvalarını adalarda ve iç sularda, bazen kısmen sular altında kalmış ağaçlar, sarp kayalıklar ile açık denizlerdeki adalara ve sazlıklara yapan karabataklar, ilkbahar dönemindeki kuluçka sürelerini Boğazköy Barajı´nda geçirdi. Genellikle 3 ile 5 arasında yumurta bırakan ve kuluçka süresi 28 ile 31 gün arası değişen karabataklar, yarısı baraj suları altında kalmış bir ağacı mesken tuttu.

KARABATAKLARIN KULUÇKA ANLARINI FOTOĞRAFLADI

20 ile 2000 arasında bireyden meydana gelebilen koloniler halinde üreyen karabataklardan birçoğu kuluçkaya yattıkları ağaçta, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi. Tüydeş, 19 Mayıs´ta çektiği fotoğrafı önceki gün, "İnegöl Hamzabey köyü çevresinde karabataklar bu ağacı adeta toplu konuta çevirmiş. Hamzabey Barajı, bölgedeki kuş çeşitliliğini diri tutan bir yaşam alanına dönüşmüş. Bursa´da en keyif aldığım gözlem alanlarından biri" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Karabatakların Türkiye´de, deniz, göl ve derelerde en sık rastlanan türlerden olduğunu söyleyen Tüydeş, "Dalıcı kuşlardan olan Karabataklar, kalabalık gruplar halinde balık yakalarlar. Bazen pelikanlarla ortaklaşa da avlandıkları görülen bu siyah kuşlar, büyük kanatları ve görünüşü ile kolayca ayrılabilir. Yuvalarını da toplu şekilde ağaçlara yapan karabatakların ülkemizde 3 farklı türü görülmektedir" dedi.

BOĞAZKÖY BARAJI, KAP KUMRUSUNA DA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Tüydeş ayrıca, Afrika´da Sahra Çölü ve Madagaskar´da, Arap yarımadası, İsrail´in güneyi ve Ürdün´de yaygın yerleşik olarak görülen, güvercingiller familyasından bir güvercin türü olan kap kumrusunu da aynı gün fotoğraflamayı başardı. Tüydeş, tropikal bir tür olan kap kumrusunun fotoğraflarını da "Ve sonunda 400'üncü kuş türünü bugün İnegöl´de fotoğrafladım. Kap kumrusu. Biliyorsunuz; aylardır yeni tür çekememekten yakınıyordum. Bu kuşu ise Urfa, Antep, Adana ve Hatay´da çok aradım ama bir türlü fotoğraflayamamıştım. 19 Mayıs gibi güzel bir günde bana çifte bayram oldu" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

'BURADAKİ KUŞLAR BU İNSAN HAREKETİNE DE ALIŞMIŞ DURUMDA'

Karabataklar ile kap kumrularını fotoğrafladığı Boğazköy Barajı´nın, Bursa´daki en sulak alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Tüydeş, "Burası Bursa'daki en önemli sulak alanlardan birisi. Bu baharda ülkemizde yeni yeni görülmeye başlayan kap kumrusu gibi bir nadirata da ev sahipliği yaptı. Ak kuyruklu kartal gibi nadir yırtıcılarımızın yanı sıra gece balıkçılı gibi su kuşlarının da üreme ve beslenme alanı. Bölge aslında yerleşim yerine yakın. Ve buradaki kuşlar bu insan hareketine de alışmış durumda. Bu durumu doğaya karşı farkındalığın oluşması için kullanıp, göl çevresi kuş ve doğa gözlem alanı yapılsa, bence İnegöl için önemli bir değer kazandırılmış olur. Hem de doğa konusunda insanlar kuşları daha yakından görüp, daha çok merak etme arzusuna kapılabilirler" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-07-19 10:35:39