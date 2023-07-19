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        Devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 14:38
        Devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalan İbrahim Ulu (66), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında kırsal Kayapınar Mahallesi'ndeki armut tarlasında meydana geldi. Tarlasını süren İbrahim Ulu'nun kullandığı 16 Y 5179 plakalı traktör, yamaçta devrildi. Ulu, traktörün altında kalırken, yakınlarının ihbarıyla kaza yerinde sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında çıkarılan Ulu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ulu´nun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-07-19 14:37:50

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