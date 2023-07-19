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        Kavşaktan dönen kamyonete çarpan motosikletli ağır yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 18:34
        Kavşaktan dönen kamyonete çarpan motosikletli ağır yaralandı

        Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde kavşaktan dönüş yapan kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü Enes Koca (19), ağır yaralandı.

        Kaza saat 16.30 sıralarında Orhangazi-İznik karayolunda meydana geldi. İznik´ten Orhangazi istikametine seyir halinde olan Enes Koca´nın kullandığı 16 BDK 006 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip Üreğil Kavşağı'ndan dönüş yapmak isteyen Mehmet D. (63) idaresindeki 16 NDJ 75 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen sürücü Enes Koca ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü Mehmet D. ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

        2023-07-19 18:33:42

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