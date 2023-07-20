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        Bursa'da oğul veren arılar balkonu sardı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 01:44
        Bursa'da oğul veren arılar balkonu sardı

        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın zemin katının balkonunda oğul veren arılar bir bal üreticisinin 2 saatlik çalışması sonucu kovana taşındı.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Yenice Mahallesi, Orta Sokak´ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın zemin kat balkonunda oğul veren arılar mahalle sakinlerini tedirgin etti. Apartmanda yaşayan vatandaşların yardım istemesi üzerine olay yerine gelen bir bal üreticisi arıları peteklere yönlendirerek kovana taşımak için yoğun çaba sarf etti. 2 saatlik uğraşı sonucu arıları kovana yerleştiren arı yetiştiricisi kovanı bahçesine götürdü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-07-20 01:43:37

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