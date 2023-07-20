Av tüfeğiyle öldürülen sokak köpeğinin 4 yavrusu sahiplendirilecek

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen sokak köpeğinin 4 yavrusu sahiplendirilecek. Polisin, köpeği öldüren şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ekili arazide henüz kimliği belirsiz 2 kişinin av tüfeği ile ateş ettiğini gören mahalleli durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edilirken, şüpheliler ise kaçtı. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, tarlada bir sokak köpeğinin hareketsiz yattığını görerek, İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Çok sayıda saçmanın isabet etmesiyle öldüğü belirlenen köpek, otopsi yapılmak üzere İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesi´ne götürüldü.

HAYVANSEVERLERCE BULUNAN 4 YAVRU KORUMAYA ALINDI

İnegöl Kent Konseyi Sokak Hayvanları Çalışma Grubu Başkanı Şebnem Erkan ve beraberindeki 4 kişilik hayvansever ekibi, yeni doğum yaptığı belirlenen köpeğin yavrularını bulmak için çalışma başlattı. Olay yerine yaklaşık 50 metre mesafedeki çalılıktan köpek sesleri gelmesi üzerine, hayvanseverler burada 4 yavru buldu. Yavrular, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi´ne teslim edildi. Arama çalışmaları sırasında ayrıca av tüfeği fişeği kartuşu bulan hayvanseverler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerindeki kartuşları alan polis ekipleri, ateş eden şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi´nde koruma altında tutulan yavru köpeklerin sahiplendirileceği bildirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-07-20 11:29:32