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        Freni boşalan kamyon yoldan çıktı; 1 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 19:39
        Freni boşalan kamyon yoldan çıktı; 1 yaralı

        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşalan kamyon yoldan çıktı. Bankete çarparak duran kamyonun sürücüsü Murat Onur Kurt (28) yaralandı.

        Kaza saat 17.30 sıralarında İnegöl Mobilya Organize Sanayi Bölgesi´nde meydana geldi. Murat Onur Kurt yönetimindeki 11 AR 535 plakalı kamyonun yokuş aşağı inerken freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bankete çarparak yoldan çıktı. Yaralanan sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı.

        Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-07-20 19:38:22

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