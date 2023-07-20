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        Bursa´da Mudanya sahiline çok sayıda ölü balık vurdu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 20:38
        Bursa´da Mudanya sahiline çok sayıda ölü balık vurdu

        Esra TÜRKER/MUDANYA (Bursa), (DHA)BURSA´nın Mudanya ilçesinde sahile çok sayıda ölü balık vurdu. Balıkların, trolle avcılık yapan bir balıkçı teknesinden denize döküldüğü belirlendi.

        Marmara Denizi'nde balıkçılık faaliyetleriyle ilgili denetimlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün gece saatlerinde Mudanya ilçesi Eğerce Mahallesi açıklarında trolle avlanan bir tekne tespit etti. Teknede yakalanan 3 kişiye trolle avlanmaktan idari para cezası uygulandı.

        Sabah saatlerinde sahile vuran ölü balıkların olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları kontrollerde trolle avlanan balıkçıların yakalanacaklarını anlayınca ağları keserek, avladıkları balıkları denize bıraktıklarını ve bu balıkların sahile vurduğunu saptadı.

        Yetkililer su kirliliğine bağlı balık ölümlerinin gerçekleşmediğini bildirdi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Mudanya Esra TÜRKER

        2023-07-20 20:37:54

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