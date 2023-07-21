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        Otomobilin çarptığı TIR´ın şoförü: Kuzenim olduğunu görünce gözlerime inanamadım

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 12:53
        Otomobilin çarptığı TIR´ın şoförü: Kuzenim olduğunu görünce gözlerime inanamadım

        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, kuzeninin kullandığı TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Bayram Uras (41) hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Uğur Can Uras´ın (22) ifadesinde, "Kurtarmaya çalıştığım sürücünün, amcamın oğlu olduğunu görünce gözlerime inanamadım. Kuzenim olması beni çok üzdü" dedi.

        Kaza, saat 01.30 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne giden Bayram Uras yönetimindeki 16 PF 600 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna giriş yapmak için yavaşlayan Uğur Can Uras'ın kullandığı 16 NA 49 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Bayram Uras araçta sıkıştı.

        Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile çevredekiler Uras´ı sıkıştığı araçtan çıkarmak için uğraş verirken, çalışmalara katılan TIR şoförü Uğur Can Uras, kurtarmaya çalıştığı kişinin amcasının oğlu olduğunu gördü. Araçtan çıkarılan Uras, ambulansla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü emniyetteki ifadesinde, "Aracın yakıtı azalmıştı. İstasyona girmek için yavaşlayıp sinyal verdim. O sırada bir araç arkadan çarptı. Kurtarmaya çalıştığım sürücünün, amcamın oğlu olduğunu görünce gözlerime inanamadım. Kuzenim olması beni çok üzdü" dediği öğrenildi.

        Bayram Uras´ın cenazesi, İnegöl'de sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-07-21 12:52:47

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