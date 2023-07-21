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        İznik Gölü'nde boğulan Muhammed, son yolculuğuna uğurlandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:19
        İznik Gölü'nde boğulan Muhammed, son yolculuğuna uğurlandı

        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, piknik yapmak için gittiği İznik Gölü kıyısında sıcak havadan bunalıp, girdiği suda boğulan Muhammed Nurullah Adak (19), İnegöl ilçesinde toprağa verildi.

        Olay, dün saat 19.30 sıralarında İznik ilçesi, Göllüce Mahallesi´nde meydana geldi. İnegöl ilçesinde bulunan bir Kuran kursunda öğrenim gören Muhammed Nurullah Adak, düzenlenen piknik etkinliği için İznik Gölü kıyısına gitti. Bir süre sonra sıcak havadan bunalarak göle giren Adak´ın çırpındığını gören arkadaşları suya atlarken, çevredekiler de durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Adak, arkadaşları tarafından bilinci kapalı olarak bulunup sudan çıkartıldı. Bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Adak, tedaviye alındığı İznik Devlet Hastanesi´nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Muhammed Nurullah Adak´ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu´ndaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Adak´ın cenazesi, İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Camisi´nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-07-21 15:18:40

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