Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Demir profil yüklü kamyonet, kırmızıda bekleyen otomobille motosiklete çarptı; 2 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:52
        Demir profil yüklü kamyonet, kırmızıda bekleyen otomobille motosiklete çarptı; 2 yaralı

        Hasan BOZBEY/MUDANYA (Bursa), (DHA)BURSA'nın Mudanya ilçesinde yokuş aşağı inerken freni boşaldığı öne sürülen demir profil yüklü kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ile motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Nazif S. (78) ile devrilen kamyonetten fırlayan demirlerin çarptığı yaya Saliha Y. (61) yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Fatih Caddesi´nde meydana geldi. Yokuş aşağı inerken freninin boşaldığı öne sürülen Yusuf D. (38) yönetimindeki 16 AC 5009 plakalı demir profil yüklü kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen Yusuf G.'nin (41) kullandığı 16 BDJ 709 plakalı otomobil ile Nazif S. idaresindeki 16 AYM 575 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Nazif S. ile devrilen kamyonetten fırlayan demirlerin çarptığı yaya Saliha Y. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Kaza nedeniyle trafiğe kapanan cadde, araçların ve yola savrulan demirlerin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Hasan BOZBEY

        2023-07-21 15:51:23

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Paraşütün ipi kopunca otelin bahçesine düştüler!
        Paraşütün ipi kopunca otelin bahçesine düştüler!
        Kaya gibi stoper!
        Kaya gibi stoper!
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!

        Benzer Haberler

        İznik Gölü'nde boğulan Muhammed, son yolculuğuna uğurlandı
        İznik Gölü'nde boğulan Muhammed, son yolculuğuna uğurlandı
        Osmangazi'de Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Kursu'nu tamamlayanlar sertifikalarını aldı
        Osmangazi'de Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Kursu'nu tamamlayanlar sertifikalarını aldı
        Otomobilin çarptığı TIR´ın şoförü: Kuzenim olduğunu görünce gözlerime inanamadım
        Otomobilin çarptığı TIR´ın şoförü: Kuzenim olduğunu görünce gözlerime inanamadım
        Bursalı kadınlar yöresel kıyafetleriyle rafting yaptı
        Bursalı kadınlar yöresel kıyafetleriyle rafting yaptı
        Yorgun mermi cinayetine müebbet istendi
        Yorgun mermi cinayetine müebbet istendi
        BURSA'DA İNŞAAT ALANINA DÜŞEN OTOMOBİLDE SIKIŞARAK ÖLEN SERDAR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 
        BURSA'DA İNŞAAT ALANINA DÜŞEN OTOMOBİLDE SIKIŞARAK ÖLEN SERDAR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 