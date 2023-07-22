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        Derede cesedi bulunan kadını boğarak öldürdüğü belirlenen TIR şoförü tutuklandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 11:28
        Derede cesedi bulunan kadını boğarak öldürdüğü belirlenen TIR şoförü tutuklandı

        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesindeki dere yatağında ölü bulunan Semra Elmas'ın (42) cinayete kurban gittiği belirlendi. Elmas´ın cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan TIR şoförü Arif Çakıroğlu (51), tutuklandı.

        Bursa'dan aracıyla 12 Temmuz günü saat 17.30 sıralarında Konya'ya gitmek için yola çıkan Mehmet Ali Han, İnegöl ilçesi Mezit Mahallesi mevkisinde mola verdi. Serinlemek için Mezit Deresi´ne inen Han, burada yarı çıplak ve hareketsiz yatan kadını gördü. Han´ın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Öldüğü belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Yapılan incelemede vücudunda yara ve silah izi bulunmayan kadının, eşinden ayrıldıktan sonra Balıkesir'in Altıeylül Mahallesi'nde tek başına yaşayan Semra Elmas olduğu belirlendi. Elmas, Balıkesir'de toprağa verildi.

        Otopside Semra Elmas'ın, boğazı sıkılıp, boğulduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı. Elmas'ın telefon görüşmelerini inceleyen, bölgedeki kamera görüntülerini izleyen jandarma, cinayet şüphelisi olarak aradığı TIR şoförü Arif Çakıroğlu'nu, Bursa'da yakalayıp gözaltına aldı. Sorgusunda susma hakkını kullanan Çakıroğlu, adliyeye sevk edildi. Çakıroğlu, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-07-22 11:27:50

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