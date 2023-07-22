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        Bursa´nın güvenliği kadın süvarilere emanet

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 11:58
        Bursa´nın güvenliği kadın süvarilere emanet

        Denizhan KARAHANCIYiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)BURSA'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, 3 yıl önce kurulan Atlı Polis Grup Amirliği ekibinin kadın süvarileri kentte güvenliğin sağlanmasında rol oynuyor. Kadın süvariler, Kübra Albayrak (33) ve Merve Duran (30), her sabah rutin olarak tesiste bulunan atların kontrolünü ve bakımını yaptıktan sonra manejde antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Park ve bahçelerde, stadyum çevresinde, resmi törenlerde ve toplumsal olaylarda görev alan kadın süvarilere vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı `Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri´ 2020 Ekim ayında faaliyete geçti. 8 atın bulunduğu, 6 polisin binici, 5 polisin ise destek personeli olarak görev aldığı ekipte 2 de kadın süvari bulunuyor. Park ve bahçelerde, stadyum çevresinde, resmi törenlerde ve toplumsal olaylarda görev alan Kübra Albayrak ile Merve Duran, her sabah rutin olarak tesiste bulunan atların kontrolünü ve bakımını yaptıktan sonra manejde antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Atlı Polis Grup Amirliği ekiplerindeki atların tamamı Ankara´dan geliyor. Atlı birlikte eğitim alan yaşları 6 ile 18 arasında değişen, `Ogeda', 'Van Persie', 'Roket', 'Nutuk', 'Sancak', 'Papatya', 'Canberk' ve 'Altay´ın´ ırkları ise Hollanda, İngiliz ve Gemlik.

        ATLAR, BELLİ KRİTERLERE GÖRE SEÇİLİYOR

        Atlı birliklerde görev yapacak atların seçimlerinde de önemli kriterlere dikkat ediliyor. Fiziki yapıları heybetli olan atlar, toplumsal olaylarda caydırıcı etkisiyle ön planda tutuluyor. Atın üzerinde bulunan personel, olası bir durumda gelişmeleri rahatlıkla tespit ederek gerekli yönlendirmeleri yapabiliyor. İşitsel ve görsel her türlü nesneye karşı özel olarak eğitilen atlara formlarını korumaları ve kendilerini daha da geliştirmeleri için hazırlanan programları aralıksız uygulanıyor.

        POLİSLERİN DE KRİTERLERİ VAR

        Atlı Polis Grup Amirliği'nde görev yapan 4 yıllık polis memuru Kübra Albayrak, atlı polis olmanın, yaş, kilo, boy, fiziksel uygunluk gibi kriterleri olduğunu söyledi. "Eğer bu görevi üstleniyorsanız hayvan sevginizin de olması gerekiyor" diyen Albayrak, "Atlara ilgim çocukluk dönemlerimde başladı. Görevimi severek yapıyorum. Sokakta, kalabalık içinde olduğumuz için atlarla dolaşmak ciddi bir risk teşkil ediyor. Buna rağmen atlar bu kontrolü sağlayabiliyor. Bir gün devriye gezerken at bir anda şaha kalkmıştı herkes bunu bilinçli yaptığımızı düşünmüştü ama yanlışlıkla olmuştu" ifadelerini kullandı.

        Bursa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği´nde 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren görev yapan Merve Duran ise görev sırasında sokakta gezerken dikkat çektiklerini belirterek, "Atlı polis olmanın en büyük avantajı yüksekte olmamız. Böylelikle görme alanımız daha genişlemiş oluyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Denizhan KARAHANCI-Yiğithan HÜYÜK

        2023-07-22 11:57:04

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