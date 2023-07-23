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        BURSA'DA TIR'A ÇARPAN KAMYONET YOL KENARINA DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI  

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 00:07
        BURSA'DA TIR'A ÇARPAN KAMYONET YOL KENARINA DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI  

        BURSA'da, TIR'a çarpıp yol kenarına devrilen kamyonetin sürücüsü Cemal Çakır (32) yaralandı, araçtaki Telli Çakır (55) yaşamını yitirdi.Kaza, saat 18.30 sıralarında İstanbulİzmir Otoyolu, Subaşı mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İzmir istikametine ilerleyen Cemal Çakır idaresindeki 10 Z 4872 plakalı alüminyum yüklü kamyonet kontrolden çıkarak aynı istikamette seyreden sürücü C.Ç. yönetimindeki 45 AHY 535 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet yol kenarına devrildi. Kazayı gören çevredekiler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kamyonette yolcu olarak bulunan Telli Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Cemal Çakır ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Telli Çakır'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Devrilen kamyonetin kaldırılması ve yol temizleme çalışmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü

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        Kaza yapan araçlar detay  

        Olay yerinden detaylarHaber Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK

        2023-07-23 00:07:01

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