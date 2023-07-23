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        Bursa´da plastik fabrikasında yangın

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 08:44
        Bursa´da plastik fabrikasında yangın

        BURSA,(DHA)BURSA´nın Karacabey ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında büyük çaplı hasar meydana gelirken; AFAD kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanları bölgede inceleme başlattı.

        Yangın, saat 03.00 sıralarında Karacabey ilçesi, Yenikarağaç Mahallesi'nde bulunan plastik fabrikasında meydana geldi. Plastik malzemelerin yanması nedeniyle alevler kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda bulunan fabrikadaki yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun çaba sarf etti. Yangın 3 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

        20 itfaiye aracının ve çok sayıda personelin müdahale ettiği yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken AFAD kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri de bölgede inceleme başlattı. Yangında can kaybı yaşanmazken büyük çaplı hasar oluştu.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez BURSA/DHA

        2023-07-23 08:43:27

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