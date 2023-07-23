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        Bursa'da otomobil zeytinliğe girdi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 09:12
        Bursa'da otomobil zeytinliğe girdi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA)BURSA'da zeytinliğe savrulan otomobilin sürücüsü Berkay Seçkin (25) hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı Abdülkadir Yalnız (24) ağır yaralandı.

        Kaza, saat 05.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Üreğil Mahallesi'nde meydana geldi. Fabrikada gece mesaisinden çıkan Berkay Seçkin, iki arkadaşını otomobili ile evlerine bırakmak istedi. Üreğil Mahallesi'nde oturan arkadaşını evine bırakan Seçkin idaresindeki 16 J 6298 plakalı otomobil, mahalle çıkışında kontrolden çıktı. Metrelerce savrularak yol kenarındaki zeytinliğe giren otomobil, ağaçlara çarparak durdu. Kazada Berkay Seçkin ile arkadaşı Abdülkadir Yalnız, araç içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler, yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Berkay Seçkin, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Abdülkadir Yalnız'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayı öğrenerek hastaneye gelen Seçkin'in annesi Mehtap ile babası Halil Seçkin ve akrabaları gözyaşlarına boğuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

        2023-07-23 09:11:05

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