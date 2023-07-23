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        Motorlu testere ile odun keserken ağaç parçası koluna saplandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 14:33
        Motorlu testere ile odun keserken ağaç parçası koluna saplandı

        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde motorlu testere ile odun kesen İbrahim U. (42), sıçrayan ağaç parçasının koluna saplanması sonucu yaralandı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Çeltikçi Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. İbrahim U., evinin bahçesinde motorlu testere ile odun kesmeye başladı. Kesim sırasında odundan koparak sıçrayan ağaç parçası, İbrahim U.'nun koluna saplandı. Kanlar içinde kalan İbrahim U., özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-07-23 14:32:36

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