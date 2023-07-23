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        Bursa´da orman yangını; helikopterle müdahale ediliyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 17:40
        Bursa´da orman yangını; helikopterle müdahale ediliyor

        Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da Uludağ eteklerinde orman yangını çıktı. Bölgeye karadan ulaşılamazken, alevlere yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.

        Yangın, saat 16.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Balaban Mahallesi´ndeki ormanda çıktı. Uludağ eteklerinde başlayan yangınla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye karadan ulaşım sağlanamazken, alevlere yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

        2023-07-23 17:39:49

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