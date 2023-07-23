Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Uludağ eteklerindeki orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı (3)- Yeniden

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 19:35
        Uludağ eteklerindeki orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı (3)- Yeniden

        Sayı Yazıişleri müdürlerine

        'Bursa´da orman yangını; helikopterle müdahale ediliyor' başlıklı haber ile 'Karadan Müdahale başladı' başlıklı ek haber, kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçildi. (DHA)

        ----------------------

        YENİDENMehmet İNAN/BURSA, (DHA)-BURSA´da Uludağ eteklerinde çıkan, yangın söndürme helikopterinin yanı sıra bölgenin sık ağaçlık ve sarp olması nedeniyle karadan güçlükle müdahalenin yapıldığı yangın, 3 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Yangın, saat 16.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Balaban Mahallesi´ndeki ormanda çıktı. Uludağ eteklerinde başlayan yangınla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü´ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgenin sık ağaçlık ve sarp olması nedeniyle karadan ulaşımda güçlük çekilirken, alevlere havadan yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi. Çevredeki vatandaşlar da ekiplere yardım ederken, havadan müdahale ile alevlerin Uludağ´a doğru ilerlemesi engellendi. 

        3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        2 helikopter, 6 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve 42 personelle müdahale edilen yangın, 3 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

        2023-07-23 19:34:40

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        Galatasaray Zaha transferini açıkladı!
        Galatasaray Zaha transferini açıkladı!
        HÜDA PAR saldırısında yeni gelişme
        HÜDA PAR saldırısında yeni gelişme
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Bursa´da orman yangını; helikopterle müdahale ediliyor (2)
        Bursa´da orman yangını; helikopterle müdahale ediliyor (2)
        Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Bursa´da orman yangını; helikopterle müdahale ediliyor
        Bursa´da orman yangını; helikopterle müdahale ediliyor
        Bursa Ticaret Borsası'nın 6 aylık işlem hacmi 13 milyar lirayı aştı
        Bursa Ticaret Borsası'nın 6 aylık işlem hacmi 13 milyar lirayı aştı
        Motorlu testere ile odun keserken ağaç parçası koluna saplandı
        Motorlu testere ile odun keserken ağaç parçası koluna saplandı