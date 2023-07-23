Uludağ eteklerindeki orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı (3)- Yeniden

Sayı Yazıişleri müdürlerine

'Bursa´da orman yangını; helikopterle müdahale ediliyor' başlıklı haber ile 'Karadan Müdahale başladı' başlıklı ek haber, kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçildi. (DHA)

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YENİDENMehmet İNAN/BURSA, (DHA)-BURSA´da Uludağ eteklerinde çıkan, yangın söndürme helikopterinin yanı sıra bölgenin sık ağaçlık ve sarp olması nedeniyle karadan güçlükle müdahalenin yapıldığı yangın, 3 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Balaban Mahallesi´ndeki ormanda çıktı. Uludağ eteklerinde başlayan yangınla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü´ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgenin sık ağaçlık ve sarp olması nedeniyle karadan ulaşımda güçlük çekilirken, alevlere havadan yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi. Çevredeki vatandaşlar da ekiplere yardım ederken, havadan müdahale ile alevlerin Uludağ´a doğru ilerlemesi engellendi.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

2 helikopter, 6 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve 42 personelle müdahale edilen yangın, 3 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-07-23 19:34:40