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        Alkollü otomobil sürücüsünün çarptığı traktördeki kadın yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 22:11
        Alkollü otomobil sürücüsünün çarptığı traktördeki kadın yaralandı

        Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde otomobilin çarptığı traktörde bulunan Neşe Kozan (39) yaralandı. Kazadan sonra yapılan kontrolde 1.35 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Oğuz Borucu (33), gözaltına alındı.

        Kaza saat 19.00 sıralarında Gemlik ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Orhangazi'den Gemlik istikametine giden Oğuz Borucu yönetimindeki 16 BAG 852 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Ayhan Kozan'ın (41) kullandığı 16 ZG 673 plakalı traktöre çarptı. Kazada traktörde bulunan Neşe Kozan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Neşe Kozan, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kozan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

        1.35 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        Kazadan sonra yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Oğuz Borucu'nun 1.35 promil alkollü olduğu belirlendi. Borucu'nun gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

        2023-07-23 22:10:21

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