Bursa'da baraj gölüne giren genç boğuldu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için gittiği Demirtaş Barajı'nda suya girdikten sonra gözden kaybolan Hüseyin Tonkaz (21), dalgıç polislerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından 10 metre açıkta ölü bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Barajı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla piknik yapmak için Demirtaş Barajı kıyısına giden Hüseyin Tonkaz, bir süre sonra sıcak havadan bunalarak suya girdi. Tonkaz'ın baraj sularında kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıç polisler 1 saatlik çalışmanın ardından yaklaşık 10 metre açıkta ve 3 metre derinlikte Hüseyin Tonkaz'ın cansız bedenine ulaştı. Tonkaz'ın sudan çıkarılan cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-07-23 23:38:37