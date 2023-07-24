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        Yaralanmasına neden olan alkollü sürücüden şikayetçi olmadı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 13:26
        Yaralanmasına neden olan alkollü sürücüden şikayetçi olmadı

        Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)-BURSA'nın Gemlik ilçesinde otomobilin çarptığı traktördeki Neşe Kozan (39) yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen ve gözaltına alınan sürücü Oğuz B. (33), kadının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

        Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Gemlik ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Orhangazi'den Gemlik istikametine giden Oğuz B., yönetimindeki 16 BAG 852 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Ayhan Kozan'ın (41) kullandığı 16 ZG 673 plakalı traktöre çarptı. Kazada traktördeki Neşe Kozan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Neşe Kozan, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        1.35 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        Kazadan sonra yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Oğuz B.'nin 1.35 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Oğuz B., tedavisinin ardından taburcu olan Neşe Kozan'ın şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 lira para cezası uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

        2023-07-24 13:25:34

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