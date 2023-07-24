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        İnşaatta parçalanmış yazar kasa bulundu; hırsızlık şüphesi ile çalışma başlatıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:55
        İnşaatta parçalanmış yazar kasa bulundu; hırsızlık şüphesi ile çalışma başlatıldı

        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı bir binanın inşaatında çalışan işçiler, 4'üncü katta parçalanmış halde bir yazar kasa buldu. Kasadaki madeni paraların etrafa saçıldığı görüldü. Polis, hırsızlık şüphesiyle çalışma başlattı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Fatih Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde bulunan site inşaatında meydana geldi. İnşaat işçileri, 5 katlı binanın 4'ncü katında yerde parçalanmış halde bir yazar kasa buldu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kasanın içinde kağıt para bulunmadığı, etrafında ise madeni paraların olduğu görüldü. Polis, hırsızlık şüphesiyle çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-07-24 14:54:06

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