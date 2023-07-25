Bisikletiyle gelip başka bisikleti çaldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da bisikletle bir iş yerinin önüne gelen kişinin buradaki bisikleti çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi´nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasının önünde meydana geldi. Emre Bozkurt, geldiği iş yerinin önüne bisikletini park etti. Bir süre sonra iş yerinin önüne çıkan Bozkurt, bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. Bozkurt, güvenlik kamerasını incelediğinde bisikletinin çalındığını tespit etti. Görüntülerde, bisikletle gelen ve yüzünü kapatan şüphelinin, park halindeki bisikleti de alarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl YAVUZ YILMAZ

2023-07-25 15:03:48