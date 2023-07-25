Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bisikletiyle gelip başka bisikleti çaldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:04
        Bisikletiyle gelip başka bisikleti çaldı

        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da bisikletle bir iş yerinin önüne gelen kişinin buradaki bisikleti çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 11.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi´nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasının önünde meydana geldi. Emre Bozkurt, geldiği iş yerinin önüne bisikletini park etti. Bir süre sonra iş yerinin önüne çıkan Bozkurt, bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. Bozkurt, güvenlik kamerasını incelediğinde bisikletinin çalındığını tespit etti. Görüntülerde, bisikletle gelen ve yüzünü kapatan şüphelinin, park halindeki bisikleti de alarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.

        Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl YAVUZ YILMAZ

        2023-07-25 15:03:48

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni anayasa mesajı
        Yeni anayasa mesajı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        16 yıllık kiracısının katili oldu! Avukatından çarpıcı tespit!
        16 yıllık kiracısının katili oldu! Avukatından çarpıcı tespit!
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak

        Benzer Haberler

        Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Daudi Okello'yu transfer etti
        Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Daudi Okello'yu transfer etti
        Bursa'da "1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesi" ilk yıkımla başladı
        Bursa'da "1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesi" ilk yıkımla başladı
        Bursa'da trolle balık avına 3 gözaltı; tekneye el koyuldu
        Bursa'da trolle balık avına 3 gözaltı; tekneye el koyuldu
        Ölen Devlet Ses Sanatçısı Ertürk'ün böbreği, Bursa'da taksi şoförüne hayat oldu
        Ölen Devlet Ses Sanatçısı Ertürk'ün böbreği, Bursa'da taksi şoförüne hayat oldu
        "61. Uluslararası Bursa Festivali"nde Madrigal sahne aldı
        "61. Uluslararası Bursa Festivali"nde Madrigal sahne aldı
        Bursa'da tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki çocuk öldü
        Bursa'da tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki çocuk öldü