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        Babasının kucağında acil servise taşıdığı Esmanur´un cenazesi, memleketine gönderildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:22
        Babasının kucağında acil servise taşıdığı Esmanur´un cenazesi, memleketine gönderildi

        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, ailesinin mevsimlik işçi olarak çalıştığı fasulye bahçesinde uyurken üzerinden kamyonet geçen, götürüldüğü hastanede babasının kucağında acil servise taşıdığı Esmanur Solmuş´un (4) cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketleri Şanlıurfa'ya götürüldü. İfadesinde "Geri manevra yaparken bir şeyin üzerinden geçtiğimi fark ettim. Araçtan inip baktığımda otluk alan içinde yatan çocuğu gördüm" diyen kamyonet sürücüsü Akif A., (45) ise adliyeye sevk edildi.

        Kaza, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Bursa´nın İnegöl ilçesine mevsimlik işçi olarak gelen Hacer ve Salih Solmuş çifti fasulye bahçesinde çalışırken, kızları Esmanur ise bir kenarda uyuya kaldı. Bu sırada bahçe sahibi Akif A.´nın kullandığı 16 F 3252 plakalı kamyonet uyuyan Esmanur´u fark etmeyip üzerinden geçti. Esmanur Solmuş, kendisini ezen kamyonetle İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Babasının kucağında acil servise getirilen küçük Esmanur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Esmanur Solmuş´un cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'dan uçak ile memleketleri Şanlıurfa'ya gönderildi.

        Olay sonrası gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Akif A.'nin verdiği ifadesinde, "Geri manevra yaparken bir şeyin üzerinden geçtiğimi fark ettim. Araçtan inip baktığımda otluk alan içinde yatan çocuğu gördüm, aracımla acil servise getirdim. Olay fark etmeden oldu. Böyle olsun istemezdim, çok üzgünüm" dediği öğrenildi. Akif A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-07-25 15:21:16

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