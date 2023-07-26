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        Su motorundan kopan parçayla yaralanan çiftçi derede mahsur kaldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 00:17
        Su motorundan kopan parçayla yaralanan çiftçi derede mahsur kaldı

        Yavuz YILMAZ/KESTEL (Bursa), (DHA)- BURSA´nın Kestel ilçesinde, derede çalıştırdığı su motorundan kopan parçayla yaralanarak mahsur kalan çiftçi Harun Kaya, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında, Kestel ilçesi, Kayacık Mahallesi´nde meydana geldi. Nüzhetiye yolunda bulunan derede çalıştırdığı su motorunun kopan parçasıyla yaralanan çiftçi Harun Kaya dere yatağında mahsur kaldı. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. AFAD ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasının ardından bulunduğu yerden kurtarılan Kaya, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Harun Kaya, Kestel Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan Kaya´nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Yavuz YILMAZ

        2023-07-26 00:16:44

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