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        Köpeklerden kaçmak isterken skuterden düşen 2 arkadaş, yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 12:08
        Köpeklerden kaçmak isterken skuterden düşen 2 arkadaş, yaralandı

        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa) (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde başıboş köpeklerden kaçmak isterken bindikleri skuterden düşen Suriye uyruklu Hala Elali Elali (24) ile Mustafa Elhac Muhammed (26), yaralandı.

        İnegöl'de kiraladıkları skuter ile gezmeye çıkan Hala Elali Elali ile Mustafa Elhac Muhammed'in peşine, Ortaköy Mahallesi'nde başıboş köpekler düştü. Bu sırada köpeklerden kaçmak isteyen 2 arkadaş, dengelerini kaybedince skuterdan düştü. Elali ve Muhammed yaralanırken, çevredekiler köpekleri uzaklaştırıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Mahalleli, başıboş köpeklerin belediye tarafından kontrol altına alınmasını istedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-07-26 12:07:46

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