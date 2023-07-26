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        Bursalılar uyarıları dikkate aldı, meydan güvercinlere kaldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 14:49
        Bursalılar uyarıları dikkate aldı, meydan güvercinlere kaldı

        Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)BURSA´da vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle yapılan uyarıları dikkate alıp, evlerinden çıkmayınca cadde ve sokaklar boş kaldı. Şehrin en işlek noktalarından Fomara Meydanı'nda az sayıda insan ile güvercinlerin olduğu görüldü. 

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı, `En sıcak Çarşamba´ uyarısını dikkate alan Bursalılar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadı. Cadde ve sokaklar boşalırken, insanların yürümekte güçlük çektiği şehrin en noktası olan Fomara Meydanı ise güvercinlere kaldı. Tatil için Bursa'ya gelen Murat Çolak, sıcaktan bunalan güvercinleri çeşme suyu ile serinletti. 

        Bursa Meteoroloji İl Müdürlüğü´nden, gün içinde 42 dereceye çıkan hava sıcaklığının yarından itibaren mevsim normallerine döneceğini açıklandı. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK

        2023-07-26 14:48:36

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