Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Dükkanını boşaltmayan kiracısını tabancayla göğsünden vurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 20:45
        Dükkanını boşaltmayan kiracısını tabancayla göğsünden vurdu

        Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde Nadir C. (63), dükkanını boşaltmadığı gerekçesiyle tartıştığı kiracısı Ufuk Araz'ı (48) tabancayla göğsünden vurarak ağır yaraladı.

        Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Park Caddesi'nde çiçekçilik yapan Ufuk Araz ile mülk sahibi Nadir C. arasında iş yerini boşaltma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nadir C., belindeki tabancasıyla kiracısı Ufuk Araz'a tek el ateş etti. Tabancadan çıkan mermi, Araz'ın önce eline ardından göğsüne girip sırtından çıktı. Kanlar içinde kalan Ufuk Araz, yoldan geçen taksiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Araz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan, olayın ardından dükkandan uzaklaşan Nadir C. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-07-26 20:44:09

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye, BM'nin kararından memnun
        Türkiye, BM'nin kararından memnun
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Beykoz'da orman yangını!
        Beykoz'da orman yangını!
        Fransızlar duyurdu
        Fransızlar duyurdu
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler

        Benzer Haberler

        Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Karacabey'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Karacabey'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Bursa'da sıcak hava etkili oluyor
        Bursa'da sıcak hava etkili oluyor
        Bursalılar uyarıları dikkate aldı, meydan güvercinlere kaldı
        Bursalılar uyarıları dikkate aldı, meydan güvercinlere kaldı
        Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi'nde bağımlılık danışmanlık hizmeti veriliyor
        Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi'nde bağımlılık danışmanlık hizmeti veriliyor
        Orhangazi'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Orhangazi'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı