İznik Gölü'nde patlamamış el bombası bulundu

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'nın İznik Gölü kıyısında piknik yapan bir ailenin 6 yaşındaki çocuğu, çevrede oynarken suyun içinde el bombası buldu. Ailenin haber vermesiyle gelen uzman ekipler, eski zamandan kaldığı belirlenen el bombasını fünye ile patlattı.

Olay, akşam saatlerinde Orhangazi ilçesi, Dutluca Altı mevkisinde meydana geldi. İznik Gölü kıyısına pikniğe giden ailenin çocuğu, oyun oynadığı sırada suyun içinde el bombası buldu. Durumu fark eden aile el bombasını kıyıya bırakırken durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekiplerinden destek istendi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipler, eski olduğu belirlenen el bombasını güvenlik önlemi aldıktan sonra fünye ile kontrollü şekilde patlattı.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-07-26 21:51:51