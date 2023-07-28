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        Bursa merkezli 4 ilde 'TIRansformers' operasyonu; 13 gözaltı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 12:58
        Bursa merkezli 4 ilde 'TIRansformers' operasyonu; 13 gözaltı

        Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)BURSA merkezli 4 ilde kaza yapan veya ağır hasarlı raporu olan TIR'ları satın alıp, şasi numaralarını yurt dışından getirdikleri benzer TIR'lara lazer makinesi kullanarak change işlemi yapıp, trafiğe çıkaran şüphelilere yönelik 'TIRansformers' adlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. 100 milyon liralık vurgun yaptıkları belirtilen şüpheliler, polisteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir ihbar sonrası 'resmi belgede sahtecilik', 'dolandırıcılık' ve 'kaçakçılık' suçlarına karışan kişilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası 13 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin kaza yapan veya ağır hasarlı raporu olan TIR'ları satın alıp, şasi numaralarını Hollanda, Fransa ve Bulgaristan'dan getirdikleri benzer TIR'lara lazer makinesi kullanarak, change işlemi yapıp, trafiğe çıkardıkları belirlendi. Şüphelilerin yurt dışından 500 bin liraya aldıkları araçları, change işlemleri sonrası Türkiye'de 5 milyon lira sattıkları da tespit edildi.

        100 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ

        Polis, 'TIRansformers' adı verdikleri operasyon ile 13 kişiyi, Bursa, İstanbul, Balıkesir ve Sakarya'da eş zamanlı baskınlarla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 20 TIR, 16 motor bloğu, yabancı TIR'lara ait sökülmüş vaziyette 12 plaka, şasi ve kimlik bilgilerinin değiştirilmesinde kullanılan 1 lazer makinesi, 3 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ve 141 fişek ele geçirildi. 100 milyon liralık vurgun yaptıkları belirtilen V.C., H.Ç., C.Ç., S.Ç., A.Ç., O.Ç., Y.E.D., S.A., B.İ., V.Ç., C.A., Y.Ü. ve İ.A., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK

        2023-07-28 12:57:24

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