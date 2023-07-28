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        Cam balkon montajı yaparken 7'nci kattan düşüp, öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 15:15
        Cam balkon montajı yaparken 7'nci kattan düşüp, öldü

        Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)BURSA'da cam balkon montajı yaptığı binanın 7'nci katından düşen Enes Kurnaz (29), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı sitede, binanın 7'nci katında cam balkon montajı yapan Enes Kurnaz, dengesini kaybederek düştü. Bina önünde park halinde olan 16 LNH 05 plakalı kamyonetine çarparak yere düşen Kurnaz, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kurnaz, kurtarılamadı. Enes Kurnaz´ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Soruşturma sürüyor. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK

        2023-07-28 15:14:51

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