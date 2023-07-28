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        Bursa'da orman yangını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 15:56
        Bursa'da orman yangını

        Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)BURSA'da Uludağ eteklerinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere karadan ve havadan müdahale ediyor.

        Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi mevkisinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Uludağ eteklerinden yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere karadan müdahale sürerken, söndürme çalışmalarına 1 helikopter de havadan destek veriyor. AKUT'un da katıldığı çalışmalarda, vatandaşlar da ekiplere yardımcı oluyor. Bölgede polis ekipleri önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK

        2023-07-28 15:55:04

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