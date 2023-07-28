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        Bursa'da orman yangını (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 16:36
        Bursa'da orman yangını (2)

        2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Bursa´da Uludağ eteklerindeki Kaplıkaya Mahallesi mevkisindeki kayalık ve sarp arazide çıkan orman yangınına, 1 helikopter, 2 arazöz ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile AKUT ekiplerinin müdahalesiyle, alevler 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

        Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK

        2023-07-28 16:35:18

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