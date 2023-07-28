Bursa'da orman yangını (2)
2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa´da Uludağ eteklerindeki Kaplıkaya Mahallesi mevkisindeki kayalık ve sarp arazide çıkan orman yangınına, 1 helikopter, 2 arazöz ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile AKUT ekiplerinin müdahalesiyle, alevler 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)
Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK
2023-07-28 16:35:18