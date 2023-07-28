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        Kuyumcudan kavgaya paspas sopası ile müdahale

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 17:20
        Kuyumcudan kavgaya paspas sopası ile müdahale

        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da kuyumcu, `yan bakma´ bahanesiyle kavga eden iki genci, paspas sopasıyla müdahale ederek ayırdı. O anlar kameraya yansıdı.

        Olay, saat 09.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. İki genç, 'yan bakma' bahanesi ile tartışmaya başladı. Tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Esnaf gençleri ayırmak için araya girdi. Bu sırada dükkanının önünü silen bir kuyumcu da elindeki paspasın sopası ile müdahale edip, tarafları ayırdı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-07-28 17:19:08

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