Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Metal işleme atölyesinde boya kazanı patladı; 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 17:32
        Metal işleme atölyesinde boya kazanı patladı; 2 yaralı

        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir metal işleme atölyesinde boya kazanı patladı. Atölyenin tavanının çöktüğü patlamada hafif yaralanan Muhammet Ali Şen (26) ile ağabeyi Talha Şen (28) tedaviye alındı.

        Olay, saat 15.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ömer Esin Sokak'ta meydana geldi. Metal işleme atölyesindeki boya kazanı, yüksek basınç nedeniyle patladı. Patlamanın etkisiyle atölyenin tavanı çöktü. İş yeri çalışanları Muhammet Ali Şen ile ağabeyi Talha Şen hafif yaralandı. Park halindeki 2 aracın hasar gördüğü patlama sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan Şen kardeşler, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

        Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl YAVUZ YILMAZ

        2023-07-29 17:31:11

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Köylüler esrarengiz kazı için konuştu: Hazine mi var?
        Köylüler esrarengiz kazı için konuştu: Hazine mi var?
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Annesini arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş
        Annesini arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        Depreme eşdeğer dans
        Depreme eşdeğer dans
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Geliş tarihi belli oldu!
        Geliş tarihi belli oldu!
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Suda aşk
        Suda aşk
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bursa'da ölümlü trafik kazasına karışan iki sürücüden biri tutuklandı
        Bursa'da ölümlü trafik kazasına karışan iki sürücüden biri tutuklandı
        2. Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nda sporcular Yalova'dan Bursa'ya yüzdü
        2. Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nda sporcular Yalova'dan Bursa'ya yüzdü
        Bursa'da metal boyama atölyesinde patlama nedeniyle 2 işçi yaralandı
        Bursa'da metal boyama atölyesinde patlama nedeniyle 2 işçi yaralandı
        Akraba ziyareti için geldiği Bursa'da kaybolan gurbetçiyi arama çalışması başlatıldı
        Akraba ziyareti için geldiği Bursa'da kaybolan gurbetçiyi arama çalışması başlatıldı
        Destici: Vergi yükünün üretim boyutunda hafiflemesi lazım
        Destici: Vergi yükünün üretim boyutunda hafiflemesi lazım
        BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da gündemi değerlendirdi:
        BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da gündemi değerlendirdi: