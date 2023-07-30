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        Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu: 7 ölü, 21 yaralı (10)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 17:13
        Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu: 7 ölü, 21 yaralı (10)

        OTOBÜSÜN TERMİNALDEN KALKIŞI KAMERADA

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı kazaya karışan yolcu otobüsünün, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden kalkış yaptığı anın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde dün saat 11.30 sıralarında yolcu alan 34 TR 078 plakalı Turgutreis firmasına ait yolcu otobüsünün, 66 numaralı perondan kalkışı, yakınlarını yolcu eden bazı kişilerin, otobüstekilere el salladığı anlar yer alıyor.  (DHA)Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

        2023-07-30 17:12:05

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