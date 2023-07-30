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        Yıkımda ekskavatör devrildi, operatör yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 17:28
        Yıkımda ekskavatör devrildi, operatör yaralandı

        Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı sırasında, paleti boşluğa gelen ekskavatör devrildi. Kazada kabinde sıkışan operatör Hasan Dal, yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında alınan kararın ardından yıkımına başlanan bir binada 1'inci kata kadar inen ekskavatör, paletinin boşluğa gelmesi nedeniyle devrildi. Kazada ekskavatör operatörü Hasan Dal, kabin içerisinde sıkıştı. Diğer çalışanların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Dal, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Dal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

        2023-07-30 17:27:54

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