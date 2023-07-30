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        Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 21:50
        Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada

        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza saat 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Ortaköy Mahallesi istikametine seyir halinde olan Ferdi Yılmaz (42) idaresindeki 16 SRD 01 plakalı hafif ticari, karşı yönden gelen Sefa İlarslan (26) yönetimindeki 16 PG 602 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçlardaki sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Berat Yılmaz (16), Yaren Yılmaz (13), Ali Karaca (18) ve İbrahim Atmaca (19) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        KAZA ANI KAMERADA

        Öte yandan kaza anı, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, araçların kafa kafaya çarpışmasının ardından çevredeki vatandaşların koşarak, araç içerisinde bulunanları çıkardığı anlar yer aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-07-30 21:49:25

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