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        Evine sığdıramadığı 2 binden fazla antika eşya, açtığı kafeye dekor oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 10:56
        Evine sığdıramadığı 2 binden fazla antika eşya, açtığı kafeye dekor oldu

        Yiğithan HÜYÜK-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-BURSA´da emlakçılık yapan Yusuf Kahraman (40), küçük yaşta antika eşyalara merak sardı. 15 yaşından itibaren biriktirmeye başladığı antika eşyaları evine sığdıramayan Kahraman, kafe açmaya karar verdi. Açtığı kafeyi, 25 yıldır biriktirdiği antika televizyon, fotoğraf makinesi, daktilo, ütü, dikiş makinesi, tablo ile dekore eden Kahraman, iş yerinin nostaljik buluşma noktası haline geldiğini belirtti.

        Bursa'da emlakçılık yapan Yusuf Kahraman, 15 yaşından itibaren topladığı antika eşyalarla koleksiyon yapmaya başladı. Kahraman, 25 yıldır biriktirdiği antika eşyalar evine sığmayınca, bir depo satın aldı. Ancak satın aldığı depo da yetmeyince Kahraman, hayali olan kafeyi açtı.  Kahraman'ın koleksiyonunu sergilemek için açtığı kafenin tadilatı ve depodaki eşyaların buraya taşınması ise 12 ay sürdü. Bir yılın sonunda 25 yıllık hayalini gerçekleştirmeyi başardığını söyleyen Kahraman, "Çocukluğumdan beri nostaljik eşya biriktirme merakım vardı.  Baktık ki bu merak yüzünden eşyalar hızla artıyor, evin odaları ve sonradan tuttuğum depo almıyor, sonrasında diğer bir hayalim olan kafe ile koleksiyonu birleştirmek istedik. Dedik ki 'Kafe açalım ve 26 yıldır severek biriktirdiğim eşyaları başkaları da görsün' Yaklaşık 11 ay, 12 ay bir tadilat sürecimiz oldu. Bina eski, mahalle eski, eşyalar eski. Depodan buraya gelmesi, buranın bir kafe haline gelmesi bizi uğraştırdı" dedi.

        `NOSTALJİK EŞYALARI SEVEN İNSANLAR İÇİN BULUŞMA NOKTASI OLDU´

        15 yaşından itibaren radyodan pikaba, koltuktan sandalyeye kadar çok sayıda nostaljik eşya toplayan Yusuf Kahraman, "15 yaşından beri bu ürünlerin toplama süreci var. Zaten şu an depomda hala hali hazırda bunun benzeri eşyalar çok. 25 yıllık bu zaman zarfında tabi 30, 50, 100 tane radyo nereye sığar? Resimler, eşyalar, koltuklar, sandalyeler.  Bunlar hep yer kaplayacak eşyalar. Belli bir zamandan sonra depo, ev almıyor" diye konuştu.

        Açtığı kafenin, nostaljik eşya tutkusu olanların buluşma noktası haline geldiğini belirten Kahraman, "Kafe bir anlamda bizim açarken hedeflediğimiz noktaya geldi. Ben biriktirdiğim nostaljik eşyaların, severleri ile buluşmasını sağlamak istiyordum. Şimdi de eşyaları seven insanlar için de buluşma noktası oldu. Mesela bir telefona bakıp eski günlerini hatırlayan, gırgıra bakıp da nostalji yapan insanlar var. İnsanların mutluluğu bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yani buraya gelip de kimseden kötü yorum almadık. 80 yaşında müşterimiz var. Bu bizim için çok önemli. Çünkü insanların burada kafe değil de bir ev gibi davranması bizim çok hoşumuza gidiyor" ifadelerini kullandı.

        Biriktirdiği eşyaların 2 bini geçtiğini söyleyen Yusuf Kahraman, "25 yıldır biriktirdiklerim 2 bin taneyi geçmiştir. Telefon, tespih, radyo, ütü, bakır ürünleri var. Tabağından tutun güğümüne kadar tel dolap var. Mesela belirli bir dönemin tel dolapla anısı vardır. Bir de buranın almadığı bir sürü eşya var onları da sergilemek için burası gibi 3 tane yer lazım" dedi. (DHA) FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK-Mehmet İNAN

        2023-07-31 10:55:41

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