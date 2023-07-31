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        Kavgada kuzenini bıçakladı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 14:44
        Kavgada kuzenini bıçakladı

        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu Halid Kenakeriye (33), para meselesi yüzünden çıkan kavgada amcasının oğlu Muhammed Salih Halak´ı (28) bıçakla yaraladı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Artezyen Sokak´ta meydana geldi. Kuzenler Halid Kenakeriye ile Muhammed Salih Halak arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Kenakeriye, Halak´ı, karnından bıçaklayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Muhammed Salih Halak, ameliyata alındı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Halid Kenakeriye´yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-07-31 14:43:23

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