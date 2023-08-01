Av tüfeğiyle yaraladığı kişinin uyuşturucu satıcısı olduğunu iddia etti: Bunun için beni yargılayabilirsiniz

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da, Atilla H., mahallede uyuşturucu sattığını iddia ettiği Yunus E.'yi sokak ortasında av tüfeği ile vurarak yaraladı. Bölgede devriye gezen bekçiler tarafından yakalanan Atilla H., "Bunun için beni yargılayabilirsiniz, pişman değilim." dedi. Bacağından yaralanan ve hastanede tedaviye alınan Yunus E.'nin ise üzerinden muşta, pala ve uyuşturucu içmek için aparat ele geçirildi.

Olay, dün saat 02.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi, İntizam Mahallesi, 3. Tabak Sokak´ta meydana geldi. Atilla H., uyuşturucu satıcısı olduğunu iddia ettiği Yunus E.´yi İlkbahar Caddesi´nde görünce takip etmeye başladı. Bir süre sonra evinden av tüfeğini alan Atilla H., arkasından yaklaştığı Yunus E.'nin başına silahın dipçiği ile vurdu. Yaşanan arbede sırasında tüfeğin ateş alması sonucu Yunus E. bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Bölgede devriye görevi yapan ve 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçiler silah seslerini duyarak hızla olay yerine geldi. Atilla H.'yi etkisiz hale getirerek elinde bulunan tüfeği alan gece kartalları bölgeye takviye istedi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALININ ÜSTÜNDEN PALA, MUŞTA VE UYUŞTURUCU APARATI ÇIKTI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yunus E.´yi ambulansa taşınmak istedi. Bu sırada yaralının hareketlerinden şüphelenen polis ekiplerinin yaptığı aramada pala, muşta ve uyuşturucu içmek için kullanılan aparat ele geçirildi. Yapılan kontrollerin ardından ambulansa bindirilen Yunus E., Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

'UYUŞTURUCU MADDE SATMAMASI İÇİN DAHA ÖNCE UYARDIM'

Atilla H.´nin polise verdiği ilk ifadesinde, "Uyuşturucu madde satmaması için daha önce uyardım. Onu mahallede gördüğümde takip ettim ve vurdum. Bunun için beni yargılayabilirsiniz, pişman değilim." dediği öğrenildi. Gözaltına alınan Atilla H.´nin emniyetteki işlemlerin devam ediyor. (DHA)FOTORĞAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2023-08-01 05:28:22