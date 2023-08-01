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        AV TÜFEĞİYLE YARALADIĞI KİŞİNİN UYUŞTURUCU SATICISI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ: BUNUN İÇİN BENİ YARGILAYABİLİRSİNİZ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 05:46
        AV TÜFEĞİYLE YARALADIĞI KİŞİNİN UYUŞTURUCU SATICISI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ: BUNUN İÇİN BENİ YARGILAYABİLİRSİNİZ

        İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da, Atilla H., mahallede uyuşturucu sattığını iddia ettiği Yunus E.'yi sokak ortasında av tüfeği ile vurarak yaraladı. Bölgede devriye gezen bekçiler tarafından yakalanan Atilla H., "Bunun için beni yargılayabilirsiniz, pişman değilim" dedi. Bacağından yaralanan ve hastanede tedaviye alınan Yunus E.'nin ise üzerinden muşta, pala ve uyuşturucu içmek için aparat ele geçirildi.

        Olay, dün saat 02.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi, İntizam Mahallesi, 3. Tabak Sokak´ta meydana geldi. Atilla H., uyuşturucu satıcısı olduğunu iddia ettiği Yunus E.´yi İlkbahar Caddesi´nde görünce takip etmeye başladı. Bir süre sonra evinden av tüfeğini alan Atilla H., arkasından yaklaştığı Yunus E.'nin başına silahın dipçiği ile vurdu. Yaşanan arbede sırasında tüfeğin ateş alması sonucu Yunus E. bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.

        Bölgede devriye görevi yapan ve 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçiler silah seslerini duyarak hızla olay yerine geldi. Atilla H.'yi etkisiz hale getirerek elinde bulunan tüfeği alan gece kartalları bölgeye takviye istedi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.YARALININ ÜSTÜNDEN PALA, MUŞTA VE UYUŞTURUCU APARATI ÇIKTI

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yunus E.´yi ambulansa taşınmak istedi. Bu sırada yaralının hareketlerinden şüphelenen polis ekiplerinin yaptığı aramada pala, muşta ve uyuşturucu içmek için kullanılan aparat ele geçirildi. Yapılan kontrollerin ardından ambulansa bindirilen Yunus E., Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.'UYUŞTURUCU MADDE SATMAMASI İÇİN DAHA ÖNCE UYARDIM'

        Atilla H.´nin polise verdiği ilk ifadesinde, "Uyuşturucu madde satmaması için daha önce uyardım. Onu mahallede gördüğümde takip ettim ve vurdum. Bunun için beni yargılayabilirsiniz, pişman değilim" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan Atilla H.´nin emniyetteki işlemlerin devam ediyor. Görüntü Dökümü

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        -Yaralının yerde yatması

        -Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

        -Yaralının üst aramasının yapılması

        -Yaralının sedyede üzerindeki palayı çıkarması

        -Muşta, pala ve tüfek detay

        -Polis ve bekçi ekipleri detayDHA-Gündem Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

        2023-08-01 05:45:34

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