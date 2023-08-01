Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı, arkadaşı öldü
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ahmet Bayram (23) yaralanırken, arkasındaki arkadaşı Mustafa Denizhan (22) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 04.30 sıralarında BursaAnkara kara yolunda meydana geldi. İnegöl'den Kurşunlu Mahallesi´ne doğru giden Ahmet Bayram´ın kontrolünü yitirdiği 54 AHT 864 plakalı motosiklet devrildi. İhbarla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bayram´ın arkasında oturan Mustafa Denizhan´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Ahmet Bayram ise ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi´ndeki ilk müdahalesinin ardından, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Bayram, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-08-01 10:30:35