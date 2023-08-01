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        Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı, arkadaşı öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 10:31
        Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı, arkadaşı öldü

        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ahmet Bayram (23) yaralanırken, arkasındaki arkadaşı Mustafa Denizhan (22) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 04.30 sıralarında BursaAnkara kara yolunda meydana geldi. İnegöl'den Kurşunlu Mahallesi´ne doğru giden Ahmet Bayram´ın kontrolünü yitirdiği 54 AHT 864 plakalı motosiklet devrildi. İhbarla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bayram´ın arkasında oturan Mustafa Denizhan´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Ahmet Bayram ise ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi´ndeki ilk müdahalesinin ardından, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Bayram, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-08-01 10:30:35

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