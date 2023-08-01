7 metre derinliğindeki kuyuya düşen domuz, 5 saatte kurtarıldı

Hasan BOZBEY/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA´nın İznik ilçesinde, 7 metre derinliğindeki kuyuya düşen domuz, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

İznik ilçesi Mustafalı köyünde bir domuzun kuyuya düştüğü ihbarı üzerine, bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar 2´nci Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Veteriner hekimler Nihal Bilgici Yıldız ile Azizcan Sezer, domuzu düştüğü kuyuda uyuşturucu iğne ile anestezi altına aldı. Ardından merdivenle kuyuya inen itfaiye eri, önce ağzını bağladığı domuzun beline halat sardı. Domuz, beline bağlanan halat traktörle çekilerek, düştüğü 7 metre derinliğindeki kuyudan, 5 saat süren çalışmayla kurtarıldı. Olay yerinde ilk muayenesi yapılan domuzun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yüzeysel yaralarına tıbbi müdahalede bulunulan ve mahsur kaldığı süre boyunca yaşadığı sıcaklık stresine yönelik tedavisi yapılan domuz, anestezinin etkisinden çıkmasın ardından doğaya salındı. Domuzun düştüğü kuyu kapatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik Hasan BOZBEY

2023-08-01 15:39:24